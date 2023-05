https://fr.sputniknews.africa/20230529/nouvelle-attaque-contre-une-mission-diplomatique-russe-en-finlande-1059578690.html

Nouvelle attaque contre une mission diplomatique russe en Finlande

Le consulat russe sur les îles Åland finlandaises, en mer Baltique, a été visé par une attaque, la deuxième depuis début mai, selon le journal Ilta-Sanomat. 29.05.2023, Sputnik Afrique

Plusieurs personnes ont essayé d’attaquer le consulat de Russie à Mariehamn, capitale du territoire autonome des îles Åland finlandaises, en mer Baltique, a annoncé ce lundi 29 mai le journal finlandais Ilta-Sanomat.L’incident a eu lieu dans la nuit du 27 au 28 mai. Sept individus ont manifesté devant l’entrée de la mission après un match de football qui avait opposé une équipe d’Helsinki à l’équipe locale IFK Mariehamn.Le chef de la police de Mariehamn Johan Pawli relayé par Ilta-Sanomat a expliqué l’incident par la présence d’un nombre important de fans du club d’Helsinki à Mariehamn à l’occasion du match.Une personne a été interpellée.Deuxième incident en moins d’un moisC’était la deuxième action hostile contre la mission diplomatique russe sur les îles Åland depuis le début du mois.Dans la nuit du 30 avril au 1e mai, une autre équipe de supporters de foot avaient manifesté devant le consulat de Russie. Ceux-ci avaient jeté une grenade assourdissante sur le territoire de la mission ayant provoqué des dégâts matériels.Depuis février 2022, plus de 400 actions hostiles ont été menées en Finlande contre la mission diplomatique russe, selon les médias.Le ministère russe des Affaires étrangères a adressé des notes aux autorités finlandaises exigeant de prendre les mesures nécessaires pour traduire en justice les auteurs de l'attaque et assurer la sécurité des employés et des biens du consulat.

