Un consulat russe vandalisé en Finlande

Un consulat russe vandalisé en Finlande

Le consulat russe à Mariehamn, capitale du territoire finlandais autonome d'Åland, a été visé par un acte de vandalisme dans la nuit du 30 avril au 1er mai, a fait savoir la diplomatie russe.Selon Moscou, le bâtiment du consulat a subi des dégâts matériels. "Les actions des intrus ont constitué une menace directe pour la vie et la santé des employés de la mission russe", ajoute le ministère.L'ambassade de Russie à Helsinki a adressé une note au ministère finlandais des Affaires étrangères exigeant de prendre les mesures pour traduire en justice les auteurs de l'attaque et assurer la sécurité des employés et des biens du consulat.

