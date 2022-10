https://fr.sputniknews.africa/20221015/moscou-indigne-par-labsence-de-reaction-de-berlin-aux-actes-de-vandalisme-contre-son-ambassade-1056525698.html

Moscou "indigné par l’absence de réaction" de Berlin aux actes de vandalisme contre son ambassade

Moscou "indigné par l’absence de réaction" de Berlin aux actes de vandalisme contre son ambassade

La diplomatie russe a protesté contre l’absence de réaction des autorités allemandes aux actes de vandalisme contre ses représentations étrangères et a exigé... 15.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-15T17:08+0200

2022-10-15T17:08+0200

2022-10-15T17:08+0200

russie

ambassade

consulat

berlin

vandalisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1054950940_0:114:3234:1933_1920x0_80_0_0_855a95640a16f4bee934f39e7f62a22f.jpg

Le ministère russe des Affaires étrangères s’est dit scandalisé par l’indifférence des autorités allemandes aux actes de vandalisme contre les missions diplomatiques russes à Berlin et à Francfort-sur-le-Main.Le 10 octobre, des colorants ont été projetés sur l’ambassade à Berlin et le consulat général à Francfort-sur-le-Main.Note de protestation de l’ambassadeLa diplomate a ajouté que l’ambassade russe à Berlin a adressé une note au ministère allemand des Affaires étrangères suite aux actions hostiles menées avec la connivence, de fait, de la police.Elle a ajouté que la Russie insistait sur l’application concrète des engagements pris par l’Allemagne en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 en matière de sécurité des missions diplomatiques étrangères.La diplomatie russe souhaite que les forces de l’ordre allemandes renforcent la protection des bâtiments et territoires de l’ambassade à Berlin et des consulats dans les autres Länder allemands.

russie

berlin

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ambassade, consulat, berlin, vandalisme