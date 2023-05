"Toute cette histoire, avec les excuses lâches et les tentatives ridicules de défendre Lindsey Graham, porte un nouveau coup à la réputation déjà ternie de Reuters et de la BBC, qui ont dû œuvrer à la fois pour Washington et pour Kiev. Il ne s'agit pas de journalisme, mais d'agences de relations publiques travaillant sur ordre de 'l'Occident collectif'", a conclu le ministère.