https://fr.sputniknews.africa/20230529/liran-participerait-au-sommet-des-brics-en-juin-1059577491.html

L’Iran participerait au sommet des BRICS en juin

L’Iran participerait au sommet des BRICS en juin

Le chef de la diplomatie iranienne Hossein Amir-Abdollahian prendra part à la réunion de ses homologues aux BRICS début juin au Cap, sur invitation des... 29.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-29T19:23+0200

2023-05-29T19:23+0200

2023-05-29T19:23+0200

international

afrique du sud

brics

iran

le cap

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/10/1058639415_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_84aad3a7ed5e230a5040a16cfe74d9ae.jpg

La prochaine rencontre des ministres des Affaires étrangères des BRICS se tiendra avec la participation de l’Iran qui sera représenté par le chef de la diplomatie Hossein Amir-Abdollahian, ont annoncé ce lundi 29 mai les agences de presse MEHR et ISNA.L’Iran a déposé une demande d’adhésion aux BRICS en juin 2022. Le 2 mai, le Président de la République islamique a confirmé dans son interviewà la chaîne de télévision libanaise Al-Mayadeenl’intention du pays d’adhérer à cette organisation "afin de participer à la création d’un monde multipolaire".Présidée par la ministre sud-africaine des Affaires étrangères Naledi Pandor, la réunion est prévue le 1er juin au Cap, capitale parlementaire de la République sud-africaine.Adhésion de nouveaux membres à l’ordre du jourCette année, la 15e édition du sommet BRICS sera abritée par la République sud-africaine qui s’est jointe à l’union en 2011.Selon les médias, une trentaine de pays ont exprimé un intérêt à faire partie de l’organisation. Dix-neuf d’entre eux ont déposé leurs demandes d’adhésion officielles ou informelles. On retrouve notamment sur cette liste l’Algérie, l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, l’Iran, le Sénégal, le Soudan, la Tunisie et bien d’autres encore. Une étude de ces demandes sera à l’ordre du jour de la réunion ministérielle en question au Cap, selon l’agence.

afrique du sud

iran

le cap

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique du sud, brics, iran, le cap