La diplomatie russe se prononce sur le sort de l’accord céréalier

Il faudra partir du fait que l’accord céréalier "ne fonctionne plus", si tout reste dans l’état actuel, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères. Il... 29.05.2023, Sputnik Afrique

L'initiative de la mer Noire, comprenant la reprise des exportations céréalières ukrainiennes et le déblocage des produits agricoles russes, reste lettre morte, a réitéré Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères.Pas de progrèsLe 17 mai, l’accord, conclu initialement en juillet 2022, a été prolongé de 60 jours. Moscou a à plusieurs reprises déclaré que le volet de l’accord qui concerne le déblocage des livraisons de produits agricoles russes ne fonctionne pas.Sur les 30 millions de tonnes de produits agroalimentaires ukrainiens exportées, moins de 3% sont arrivées dans les pays les plus pauvres, selon le ministre russe. Il s’agit de 5 pays africains de la liste du Programme alimentaire mondial.Quant au mémorandum conclu entre la Russie et l’Onu concernant la facilitation des livraisons des produits agricoles russes dans le cadre de l’initiative céréalière, il "n'est pas du tout mis en œuvre", a-t-il pointé.La question des fertilisantsProchainement, le Kenya recevra un lot d’engrais russes, qui va arriver au port de Mombassa, a déclaré Lavrov.Ce lot de 34.000 tonnes a été envoyé fin avril à titre humanitaire par le groupe russe Uralchem-Uralkali, producteur de fertilisants. La livraison comprend du chlorure de potassium, du carbamide et des engrais NPKS. Début 2023, le Malawi avait gratuitement reçu 20.000 tonnes d’engrais russes. Le Nigeria pourrait devenir la troisième destination africaine.Au total, environ 300.000 tonnes restent bloquées dans des ports européens et Uralchem-Uralkali est prêt à les livrer gratuitement aux pays dans le besoin.Sergueï Lavrov a blâmé l’Union européenne qui a "arrêté dans ses ports environ 300.000 tonnes d’engrais russes". Selon lui, de telles actions sont "un sabotage direct d’objectifs qui relèvent de la sécurité alimentaire".

