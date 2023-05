https://fr.sputniknews.africa/20230527/ce-quil-faut-savoir-avant-le-deuxieme-tour-de-la-presidentielle-turque-1059518747.html

Erdogan ou Kiliçdaroglu? Ce qu'il faut savoir avant le deuxième tour de la présidentielle turque

Dimanche 28 mai, le Président turc en exercice Recep Tayyip Erdogan affrontera au deuxième tour de la présidentielle Kemal Kiliçdaroglu

Après le scrutin du 14 mai, la Turquie se dirige vers un second tour de l’élection présidentielle.Le premier tour a confronté quatre candidats: le Président sortant Recep Tayyip Erdogan; le président du principal parti d’opposition turc, le Parti républicain du peuple, Kemal Kiliçdaroglu, candidat uni du bloc Alliance populaire; le chef du parti Memleket (Patrie) Muharrem Ince qui s’est retiré à trois jours du scrutin; et le candidat de l’Alliance ATA Sinan Ogan.Au premier tour du scrutin, aucun candidat n’a réussi à recueillir les 50% plus une voix requis pour remporter la victoire en une fois.Recep Tayyip Erdogan a obtenu 49,52% des votes contre 44,88% pour son principal rival Kemal Kiliçdaroglu. Le troisième candidat en nombre de voix, Sinan Ogan, a récolté 5,17% des suffrages. Muharrem Ince a reçu 0,43%.Le taux de participation au premier tour a dépassé 88,8%.Dimanche 28 mai, les bureaux de vote ouvrent à 8h pour fermer à 17h, après quoi le dépouillement du scrutin commencera. Pour être élu, un candidat doit remporter la majorité simple.La commission électorale suprême turque a fait savoir que le scrutin dans les bureaux à l’étranger s’est déjà achevé. Le taux de participation a dépassé celui du premier tour et a été record. Sur les postes frontaliers, le vote terminera comme sur le territoire turc, à 17h.Promesses électoralesRecep Tayyip Erdogan, qui est au pouvoir depuis 2003, a déclaré qu’en cas de victoire, "c’est chacun des 85 millions d’habitants [la population du pays selon les dernières données] qui sera gagnant". En s’adressant aux électeurs, il a indiqué qu’ils "ne devaient laisser aucune chance à ceux qui s’en prennent à l’unité et la solidarité du pays".Son rival Kemal Kiliçdaroglu a appelé à voter pour lui afin d’arrêter le flux de migrants clandestins. Selon lui, ces migrants "considèrent les femmes turques comme une chose".Le candidat de l’Alliance ATA au premier tour, Sinan Ogan, sorti de la course, a annoncé son soutien au Président en exercice au second tour. Des observateurs estiment que son soutien pourrait avoir une importance décisive pour l’un des deux candidats au second tour.Le parti Memleket (Patrie) de Muharrem Ince, qui s’était désisté au premier tour, a opté pour une position neutre et ne soutiendra aucun des candidats.Prévisions des sondagesSelon un sondage réalisé par le centre Area Arastrum les 24 et 25 mai, les chances des deux candidats sont presque égales: 44,7% des sondés sont prêts à voter pour Kemal Kiliçdaroglu et le Président sortant est crédité de 43,7% des voix des personnes interrogées.Selon un sondage de la prestigieuse société turque KONDA mené les 20 et 21 mai, 47% donnent leur faveur au Président sortant et 42,2% à son rival. 8,2% des sondés n’ont pas encore fait leur choix et 2,6% ne se proposent pas d’aller aux urnes. KONDA estime que compte tenu de ces 8,2% des électeurs qui n’ont pas pris de décision, M.Erdogan pourrait remporter 52,7% des suffrages et son rival 47,3%.

