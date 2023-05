https://fr.sputniknews.africa/20230516/au-second-tour-erdogan-gagnera-avec-une-avance-encore-plus-forte-1059286005.html

"Au second tour, Erdogan gagnera avec une avance encore plus forte"

"Au second tour, Erdogan gagnera avec une avance encore plus forte"

Le Président turc en exercice sort renforcé du scrutin de 14 mai et, au second tour de la présidentielle, son avance par rapport à son rival sera plus... 16.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-16T11:07+0200

2023-05-16T11:07+0200

2023-05-16T11:07+0200

turquie

international

recep tayyip erdogan

kemal kilicdaroglu

élection présidentielle

second tour

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0a/12/1052213223_0:710:2047:1861_1920x0_80_0_0_8e9a9af69fc591226faffea43fbcff31.jpg

L’électeur fera preuve "d'un désir de stabilité" au second tour du scrutin présidentiel du 28 mai en Turquie, soutient auprès de Sputnik Hilmi Daşdemir, directeur d’Optimar, société spécialisée dans les enquêtes d’opinion.À l’issue du scrutin du 14 mai, Recep Tayyip Erdogan, 20 ans au pouvoir, a obtenu 49,51% des suffrages exprimés. Kemal Kiliçdaroglu, 74 ans, candidat d’une coalition d’opposition, a fait 44,48%. Le même jour a eu lieu l’élection législative, et l’AKP, parti d’Erdogan, a conservé la majorité au parlement.Par quelles considérations l’électeur est-il guidé?Les scrutins se tiennent dans un contexte de grave crise économique et après le traumatisme causé par le double séisme de février."On voit que l'électeur a préféré voter pour Erdogan, et non pour le candidat qui bénéficie du soutien de FETÖ [ou mouvement Gülen, désigné comme terroriste en Turquie, ndlr] et du Parti de travailleurs du Kurdistan, le PKK [organisation politique également désignée comme terroriste en Turquie, ndlr]", avance Hilmi Daşdemir."En ce sens, nous voyons que les électeurs lors du vote n'ont pas pensé à la hausse des prix des pommes de terre, des oignons et de l'inflation. Nous enregistrons un certain impact négatif de la hausse de l'inflation alimentaire sur l'attitude de la population envers le parti au pouvoir, cependant, lors des élections, les électeurs ont quand même voté sur la base de considérations d'un ordre différent, exprimant leur soutien à Erdogan et à l'Alliance républicaine [alliance des partis avec le mouvement d’Erdogan à la tête, ndlr] en tant qu’ensemble", considère-t-il.

turquie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

turquie, international, recep tayyip erdogan, kemal kilicdaroglu, élection présidentielle, second tour, opinion