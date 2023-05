https://fr.sputniknews.africa/20230515/ankara-resterait-partenaire-de-moscou-quel-que-soit-lissue-de-la-presidentielle-turque-1059280961.html

Ankara resterait partenaire de Moscou quel que soit l’issue de la présidentielle turque

Cela n’était jamais arrivé en Turquie auparavant. En effet, le pays connaîtra un second tour de son élection présidentielle le 28 mai. Un expert en énergie a... 15.05.2023, Sputnik Afrique

Quel que soit le résultat final au second tour de la présidentielle turque prévu pour le 28 mai, Ankara gagnera à entretenir et même développer les relations avec la Russie dans le domaine énergétique, a déclaré ce 15 mai à Sputnik Volkan Aslanoğlu, expert turc en énergie.Selon M.Aslanoğlu, si Recep Tayyip Erdogan reste au pouvoir, la Turquie pourrait devenir un centre énergétique majeur. À contrario, si c’est le candidat de l’opposition Kemal Kilicdaroglu qui sort vainqueur, il y aura quand même un flou, malgré les très gros investissements réalisés dans le secteur énergétique, même si Ankara et Moscou gagneraient à maintenir l'infrastructure en place.Pour l’interlocuteur de Sputnik, le principal défi à relever pour l'alliance de l'opposition après son éventuelle victoire sera de rester partenaires de la Russie.Présidentielle turqueLes Turcs ont voté massivement le 14 mai au cours du premier tour de l’élection présidentielle qui a vu un taux de participation dépassant les 88,8%.Le Président sortant, Recep Tayyip Erdogan, a recueilli 49,5% de votes, contre 44,89% pour son adversaire le social-démocrate Kemal Kiliçdaroglu, d'après le dépouillement de 99,87% des votes des électeurs.Ce qui a engendré un second tour du scrutin, une première en Turquie.

