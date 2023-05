https://fr.sputniknews.africa/20230526/mandat-darret-contre-poutine-il-faut-une-cour-penale-africaine-pour-court-circuiter-la-cpi-1059508168.html

Mandat d’arrêt contre Poutine: il faut "une Cour pénale africaine" pour court-circuiter la CPI

Mandat d’arrêt contre Poutine: il faut "une Cour pénale africaine" pour court-circuiter la CPI

L’Afrique doit se doter au plus vite de sa propre Cour pénale, pour éviter des imbroglios comme celui touchant Vladimir Poutine, a déclaré l'ancien Président... 26.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-26T22:39+0200

2023-05-26T22:39+0200

2023-05-26T22:39+0200

international

afrique du sud

cour pénale internationale (cpi)

brics

mandat d'arrêt international

vladimir poutine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/101542/74/1015427498_0:85:1281:805_1920x0_80_0_0_c38afcd2a2e277d45e36dc645daf39ae.jpg

Une alternative africaine. L’ancien Président sud-africain Thabo Mbeki a appelé le continent à créer le plus rapidement possible sa propre Cour pénale, pour ne plus avoir à dépendre de la Cour pénale internationale (CPI). Une solution qui éviterait les casse-têtes juridiques, comme celui survenu après la délivrance d'un mandat d'arrêt de la CPI contre le Président russe Vladimir Poutine.La décision de créer une Cour pénale africaine a été prise au sommet de l’Union africaine en 2014, mais n’a pas encore été mise en œuvre. Un retard malheureux, qui laisse le continent enchaîné aux seules décisions de la CPI.Embrouillamini autour de Vladimir PoutineThabo Mbeki a évidemment fait référence à l’imbroglio autour de la potentielle venue de Vladimir Poutine en Afrique du Sud. Le Président russe est en effet visé par un mandat d’arrêt international de la CPI, alors que la nation arc-en-ciel est membre de l’organisation.Pretoria explore désormais différentes pistes pour permettre à Vladimir Poutine de prendre part au sommet des BRICS, prévu à Durban en août prochain, envisageant par exemple un évènement mixte, à la fois en ligne et en présentiel.De son côté, Thabo Mbeki, souligne l’impasse dans lequel se trouve son pays, à cause des engagements pris auprès de la CPI.Le 17 mars, la CPI avait émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine et Maria Lvova-Belova, commissaire russe aux droits de l'enfant, sur des accusations d'expulsion illégale d'enfants ukrainiens. La Russie, qui n’appartient pas à la CPI, avait répliqué en plaçant plusieurs juges de l’organisation sur la liste des personnes recherchées

afrique du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique du sud, cour pénale internationale (cpi), brics, mandat d'arrêt international, vladimir poutine