https://fr.sputniknews.africa/20230525/quest-ce-que-le-s-350-et-en-quoi-est-il-superieur-au-systeme-anti-aerien-americain-patriot-1059473009.html

Qu'est-ce que le S-350 et en quoi est-il supérieur au système anti-aérien américain Patriot?

Qu'est-ce que le S-350 et en quoi est-il supérieur au système anti-aérien américain Patriot?

La Russie a testé au combat pour la première fois au monde un système de missiles anti-aérien en mode entièrement automatique, sans aucune intervention de... 25.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-25T13:37+0200

2023-05-25T13:37+0200

2023-05-25T13:37+0200

sputnik explique

s-350 vitiaz

patriot (missile)

intelligence artificielle

opérateur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/18/1059453266_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_b4cd2402791be470a576821c06e1bf70.jpg

Un système de missiles sol-air russe S-350 Vitiaz a abattu plusieurs avions de combat et drones ukrainiens dans la zone d'opération spéciale en mode entièrement automatique, a confié une source à Sputnik. Celle-ci a ajouté que "pour la première fois au monde, le Vitiaz a effectué la détection, le suivi et la destruction automatisés de cibles aériennes ukrainiennes dans des conditions de combat".Conçu pour détruire des cibles balistiques et aérodynamiquesLe S-350 Vitiaz est un système mobile de missile sol-air (SAM), qui est entré en service dans les forces armées russes en 2019. Il a été conçu pour détruire des cibles balistiques et aérodynamiques, notamment des avions de combat, des drones et des missiles de croisière, comme les Tomahawks américains et les Storm Shadows britanniques.Le système comprend un lanceur automoteur, un radar tridimensionnel à balayage électronique et un poste de commandement. Monté sur le châssis à roues spécial BAZ-69092-012, il peut être mis en alerte en moins de cinq minutes. Le système est capable d'engager simultanément 16 cibles aérodynamiques et 12 cibles balistiques.Une portée de 30 à 120 kilomètresLe système de missile S-350 est équipé de missiles moyenne et courte portée 9M96 et 9M100 tirés verticalement. Le système Vitiaz est capable de détruire des cibles aérodynamiques dans un rayon allant jusqu'à 120 kilomètres et à une altitude allant jusqu'à 30 kilomètres. En ce qui concerne les cibles balistiques, les chiffres s'élèvent respectivement à 30 et 25 kilomètres.Vitiaz est-il meilleur que le Patriot?En ce qui concerne la comparaison avec le système américain Patriot, l'expert militaire russe Alexandre Mikhaïlov a déclaré aux médias russes que les missiles S-350 se déplacent plus rapidement et sont capables de toucher des cibles volant à basse altitude.Il a expliqué que le Vitiaz pouvait engager des cibles volant à une altitude de 10 mètres, tandis que le Patriot était incapable d'abattre des cibles en mouvement à moins de 100 mètres.Possibilités de modernisation grâce à l’architecture ouverteUn autre expert militaire russe, Iouri Knoutov, cité par les médias russes, a fait l’éloge du grand potentiel évolutif du Vitiaz, étant donné sa mise au point sur la base de l’"architecture ouverte".

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sputnik explique, s-350 vitiaz, patriot (missile), intelligence artificielle, opérateur