Le S-350 Vitiaz russe abat des avions de Kiev de façon autonome, une première

Le S-350 Vitiaz russe abat des avions de Kiev de façon autonome, une première

Des aéronefs des troupes ukrainiennes ont été abattus par le système antiaérien S-350 de l’armée russe qui était alors en mode automatique. C’est la première... 24.05.2023, Sputnik Afrique

Un système de missile antiaérien S-350 Vitiaz des forces russes a abattu des avions de l’armée de Kiev en mode entièrement automatique, soit sans intervention de l’opérateur. Ce mode de fonctionnement a été testé en conditions de combat pour la première fois au monde, a fait savoir une source à Sputnik.D’après elle, l’armement a ainsi réalisé en toute autonomie la détection, le suivi et la neutralisation des cibles aériennes ukrainiennes.Plusieurs avions de combat et drones des troupes de Kiev ont été anéantis.La source a ajouté que le personnel n’avait fait que surveiller le fonctionnement du système.Le Vitiaz a fonctionné simultanément en mode radar actif et passif. Cette méthode a amélioré la protection contre le brouillage, ainsi que la capacité de l’appareil à détecter et à classer les objectifs.Destruction de cibles situées jusqu’à 150 kmLe système antiaérien S-350 Vitiaz est capable de détruire des cibles aériennes -avions, drones ou des missiles de croisière par exemple. Sa portée maximale de destruction des objectifs fixes est de 120 à 150 kilomètres, et celle des cibles mobiles peut aller jusqu'à 25 kilomètres.

