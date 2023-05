https://fr.sputniknews.africa/20230524/lafrique-face-aux-defis-inedits-al-sissi-precise-la-somme-dont-le-continent-a-besoin-par-an-1059458020.html

"L'Afrique face aux défis inédits": Al-Sissi précise la somme dont le continent a besoin par an

Le Président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi estime que le continent africain a besoin de plus de 400 milliards de dollars par an pour assurer son...

Les économies des pays du continent africain "ont besoin de 200 milliards de dollars par an pour assurer leur développement durable", a déclaré le 23 mai à Charm el-Cheikh le Président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi.Le chef d’État égyptien a fait ces déclarations dans un discours saluant l’assemblée du Groupe de la Banque africaine du développement (BAD). Il a accordé une attention particulière aux "défis inédits" auxquels est confronté le monde entier mais plus encore les pays africains.Quels défis se dressent devant l’Afrique?Le changement climatique aggrave les sècheresses et la désertification et entraîne une baisse de production agricole. Les pays en voie de développement s’avèrent les plus exposés aux risques du réchauffement climatique affectant la planète, selon lui.En valeur, les risques de sécheresse dans le continent africain ont dépassé plus de 60 millions de dollars, en plus d’une baisse de la production agricole de 3 à 4%. Ainsi, les besoins du financement pour répondre aux répercussions négatives du changement climatique sont évalués à 3.000 milliards de dollars jusqu’à 2030, a indiqué le président Al-Sissi.Nouvelles solutions financièresL’Afrique a donc besoin des solutions de financement permettant de réaliser des projets les plus urgents dans les domaines du changement climatique et du développement durable.Dans ce contexte, le rôle joué par la BAD est de fournir les solutions de financement aux besoins du continent africain. Ainsi, la création d’un fond spécial s’impose consacré à la fourniture du financement nécessaire pour compenser les dettes des pays affectés négativement par la sécheresse et autres catastrophes, a suggéré le Chef d’Etat égyptien.Les 58es Assemblées annuelles du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement et les 49es Assemblées annuelles du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement se tiennent du 22 au 26 mai.Les dirigeants africains réunis à Charme el-Cheikh à soutenir l’Afrique pour qu’elle résiste aux chocs financiers et construise des économies résilientes au changement climatique.

