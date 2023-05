https://fr.sputniknews.africa/20230523/moscou-presente-en-algerie-des-equipements-agricoles-dernier-cri-1059434545.html

Moscou présente en Algérie des équipements agricoles dernier cri

Le salon de l’industrie agricole SIPSA, qui se tient en Algérie, accueille plusieurs sociétés russes qui présentent leurs nouveaux équipements. L’association... 23.05.2023, Sputnik Afrique

L’association russe Rosspetsmach présente ses nouveaux équipements agricoles, qui pourraient intéresser les agriculteurs algériens, au salon international de l'agriculture, de l'élevage et de l'agro-industrie SIPSA Filaha&Agrofood 2023 qui se tient à Alger, a annoncé à Sputnik Viktoria Gamova, responsable de Rosspetsmach.Les représentants de l’association effectuent une mission d’affaires en Algérie du 21 au 25 mai. Pour Rosspetsmach, c’est la première mission qui engage l’ensemble de ses sociétés membres, selon Mme Gamova. L’association réunit 239 entreprises de machines agricoles et de construction routière, ainsi que d'équipements de transformation des aliments.La 21ème édition du salon SIPSA Filaha&Agrofood, le plus grand en Afrique du Nord, a réuni 3.700 exposants de 55 pays au Palais des expositions SAFEX d’Alger du 22 au 25 mai, selon le site officiel de l’événement.

