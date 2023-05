https://fr.sputniknews.africa/20230521/triple-scrutin-en-mauritanie-large-victoire-du-parti-el-insaf--1059397587.html

Triple scrutin en Mauritanie: large victoire du parti El Insaf

Triple scrutin en Mauritanie: large victoire du parti El Insaf

Les élections législatives, régionales et municipales tenues le 13 mai en Mauritanie apporteraient la victoire au parti au pouvoir, selon les résultats... 21.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-21T21:17+0200

2023-05-21T21:17+0200

2023-05-21T21:42+0200

nouakchott

mauritanie

afrique subsaharienne

élections

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/19/1045398299_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_fae37cab247b21f8130e994c42c23340.jpg

Le parti au pouvoir en Mauritanie, El Insaf, a remporté une large victoire aux élections législatives, régionales et municipales du 13 mai, selon les résultats officiels provisoires rendus publics dimanche par la commission électorale à Nouakchott.Ces élections visaient à élire 176 députés, et des membres de 13 conseils régionaux et de 238 conseils municipaux, à un an de l'élection présidentielle. Le parti El Insaf, du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani au pouvoir depuis 2019, a remporté 80 sièges de députés, selon les résultats lus par le président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), Dah Abdel Jelil.Une dizaine de formations membres de la mouvance présidentielle en ont obtenus 36, et l'opposition 24 dont neuf pour sa principale formation, le mouvement Tewassoul.Un deuxième tour est prévu le 27 mai pour pourvoir 36 postes de députés de la nouvelle Assemblée nationale alors que l'actuelle est largement dominée par le parti présidentiel.Le camp politique au pouvoir remporte également les 13 conseils régionaux en jeu et gagne dans 165 communes sur 238. Le reste des communes se partage entre des partis de la majorité présidentielle et l'opposition.La participation s'est établie à 71,8% pour ces élections auxquelles ont participé 25 formations politiques. Quelque 1,8 million d'électeurs étaient attendus à ces élections. (APS)

nouakchott

mauritanie

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

nouakchott, mauritanie, afrique subsaharienne, élections