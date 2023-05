https://fr.sputniknews.africa/20230513/les-mauritaniens-aux-urnes-pour-les-elections-legislatives-regionales-et-municipales-1059223918.html

Les Mauritaniens aux urnes pour les élections législatives, régionales et municipales

Les électeurs mauritaniens ont commencé à voter le 13 mai au matin pour élire 176 membres de l'Assemblée nationale (parlement), 238 conseils communaux et 13... 13.05.2023, Sputnik Afrique

Quelque 4728 bureaux de vote à travers la Mauritanie ont ouvert leurs portes à plus de 1,78 million électeurs, identifiés par un recensement officiel, qui devraient choisir leurs représentants parmi les candidats de 25 partis politiques en lice pour les élections législatives, régionales et municipales du 13 mai.Au cours de la campagne électorale qui s’est déroulée du 18 avril au 12 mai, ces formations politiques ont présenté 1.378 listes municipales où les femmes représentent 32,57%, 145 listes régionales avec une présence féminine de 35,10% et 559 listes parlementaires avec un pourcentage de 36,73% de femmes.Au titre de ces échéances, le gouvernement et les partis mauritaniens ont convenu de l’adoption du mode de scrutin à la proportionnelle à un tour. Les présidents des conseils régionaux et les maires seront les têtes de listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés.Il a été convenu, également, que les députés à l’Assemblée nationale seront élus pour 50 % selon le système proportionnel et les 50 % restants selon le système majoritaire à deux tours, pour assurer une plus grande participation des différents acteurs politiques au sein du Parlement.Lors de ce scrutin, les Mauritaniens établis à l’étranger auront la possibilité de choisir leurs représentants au Parlement pour la première fois.

Maghreb Arabe Presse

