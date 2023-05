https://fr.sputniknews.africa/20230520/la-pologne-demande-des-excuses-de-zelensky-pour-la-2nde-guerre-mondiale-1059370732.html

La Pologne demande des excuses de Zelensky pour la 2nde Guerre mondiale

La Pologne demande des excuses de Zelensky pour la 2nde Guerre mondiale

Varsovie a pointé un manque de responsabilité de la part de Kiev dans leurs relations bilatérales. Selon le porte-parole de la diplomatie polonaise, Volodymyr... 20.05.2023, Sputnik Afrique

pologne

ukraine

massacre de volhynie

volhynie

volodymyr zelensky

varsovie

Le Président ukrainien Zelensky "devrait assumer davantage de responsabilités pour l’Ukraine" et s'excuser pour les massacres de Volhynie, ayant coûté la vie à des dizaines de milliers de Polonais, juge Varsovie.Dans une interview accordée au portail Onet, le porte-parole du ministère polonais des Affaires étrangères Lukasz Jasina a estimé que les Ukrainiens ont une compréhension "assez faible" de ces événements tragiques datant de la 2nde Guerre mondiale. À la question de savoir ce que devrait dire Volodymyr Zelensky, le diplomate polonais a lancé:Il a ajouté que "les Polonais, en tant qu'État polonais, [ont] assumé la responsabilité des crimes commis par [leur] État contre les Ukrainiens". Néanmoins, "il n'y a pas une telle responsabilité de la part de l'Ukraine".Selon le ministre, c’est la partie ukrainienne qui bloque cette question qui revêtit une grande importance pour les Polonais.La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a commenté l'interview de son homologue polonais.Nettoyage ethnique de 150.000 personnesDès le début de 1943, les nationalistes ukrainiens ont commis des meurtres et ont expulsé les Polonais de leurs foyers dans les régions de la Volhynie et de la Galice orientale. Ces événements, dont la responsabilité repose sur la faction OUN-B dirigée par Stepan Bandera, ont été appelés "massacre de Volhynie".Les historiens polonais le considèrent comme un génocide et un nettoyage ethnique et estiment que jusqu'à 150.000 personnes, dont des hommes, des femmes, des personnes âgées et des enfants, y ont perdu la vie.

