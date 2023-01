https://fr.sputniknews.africa/20230103/glorification-de-bandera-varsovie-critique-sans-nuance-tel-aviv-impuissant-1057495258.html

Lors de sa conférence de presse de lundi, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a évoqué la commémoration en Ukraine de l'anniversaire de Stepan Bandera.Extrémiste et dirigeant de l'Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN), il était aussi l'un des dirigeants de son aile miliaire, l'Armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA), responsable de massacres de nombreux civils juifs et polonais pendant la Seconde Guerre mondiale.Une condamnation sans nuancesLa faction OUN-B dirigée par Bandera est responsable de l’extermination de civils polonais en Volhynie et en Petite-Pologne orientale, organisée en 1943-1944, faisant entre 100.000 et 120.000 morts.L’impuissance de Tel-AvivDes responsables israéliens avaient par le passé exigé que Kiev "ne réhabilite ni ne glorifie les antisémites".Un post publié sur Twitter par le Parlement ukrainien célébrant l’anniversaire de Bandera a déclenché une vague de condamnations de la part des responsables polonais, ainsi que de chercheurs et de journalistes américains et israéliens. Il a été supprimé au beau milieu du tollé généré.Dans une chronique de 2021 publiée dans les médias ukrainiens avant la commémoration du massacre de juifs à Babi Yar, le Président Isaac Herzog avait également mis en garde contre la tentation de "glorifier les criminels de guerre de la Seconde Guerre mondiale ou de réhabiliter les collaborateurs en temps de guerre".Selon le quotidien israélien Haaretz, après la marche annuelle de l'année dernière à Kiev en mémoire de l'anniversaire de Bandera, l'ambassadeur israélien de l'époque, Joel Lion, avait tweeté qu'Israël "condamne fermement toute glorification des collaborateurs du régime nazi" et qu'il était "temps pour l'Ukraine de se réconcilier avec son passé".L'ambassade d'Israël à Kiev n'a pas publié de déclaration cette année. Une source diplomatique israélienne a déclaré à Haaretz que "nous avons clairement exprimé notre position à plusieurs reprises, mais apparemment, nous ne pouvons rien faire, du moins pour le moment".

