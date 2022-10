https://fr.sputniknews.africa/20221020/lukraine-sest-transformee-en-une-organisation-terroriste-qui-finira-comme-daech-en-syrie-1056573738.html

"L'Ukraine s'est transformée en une organisation terroriste qui finira comme Daech en Syrie"

L’ancien ministre slovaque de la Justice, Stefan Harabin, a salué l’entrée en vigueur de la loi martiale dans les républiques populaires de Donetsk et Lougansk, et les régions de Kherson et Zaporojié.Dans une interview à Sputnik, il a traité cette décision de Vladimir Poutine de "logique et incontestablement légitime", car, selon lui, l’État ukrainien a visiblement cessé d’exister "dans sa forme classique" à cause des événements "anticonstitutionnels de 2014 et des actes terroristes qui ont suivi".Selon M.Harabin, l’Ukraine "a clairement été repositionnée comme une organisation terroriste" qui finira exactement de la même manière que "son homologue parallèle Daech* en Syrie".La loi martiale décrétéeLe 19 octobre, Vladimir Poutine a annoncé l'entrée en vigueur de la loi martiale dans les républiques de Donetsk et Lougansk ainsi que dans les régions de Kherson et Zaporojié, récemment devenues russes à l'issue des référendums.Les chefs de ces régions auront des pouvoirs supplémentaires pour garantir la sécurité. Des unités de défense territoriale seront créées dans les quatre entités.*Organisation terroriste interdite en Russie

