Poutine décrète la loi martiale dans les quatre nouvelles régions russes

Le Président Poutine a annoncé l'entrée en vigueur de la loi martiale dans les régions russes de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporojié. 19.10.2022, Sputnik Afrique

La loi martiale entre en vigueur dans les quatre régions ayant récemment adhéré à la Fédération de Russie, à savoir celles de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporojié, a annoncé ce mercredi 19 octobre Vladimir Poutine lors d'une réunion du Conseil de sécurité russe.Les chefs de ces régions auront des pouvoirs supplémentaires pour garantir la sécurité.Trois niveaux d'alerteLes quatre régions sont en "alerte renforcée".Selon le décret présidentiel, les régions russes de Belgorod, de Briansk, de Voronej, de Koursk et de Rostov-sur-le-Don, le territoire de Krasnodar, la Crimée, ainsi que la ville de Sébastopol seront placées en "état d'alerte modérée". Toutes les autres régions russes, à part celles du sud et du centre, sont en "état d'alerte de base".Le chef d'État a ordonné de mettre en place un conseil de coordination. Celui-ci sera dirigé par le Premier ministre Michoustine.La Russie n'entend pas fermer ses frontières après l'entrée en vigueur de la loi martiale dans quatre de ses régions, explique Dmitri Peskov, porte-parole du Président.Une offensive ukrainienne en préparationSelon le gouverneur par intérim de la région de Kherson Vladimir Saldo, Kiev se prépare à lancer une offensive d'envergure. La Russie a formé un groupement militaire pour faire face à cette offensive. Les autorités de Kherson évacuent depuis le 18 octobre les habitants de la région vers la rive gauche du Dniepr.Kiev pourrait utiliser des méthodes de guerre interdites près de Kherson. Le commandant de l'opération spéciale russe en Ukraine, le général Sergueï Sourovikine, a évoqué cette possibilité dans une interview le 18 octobre.

