Un gisement à haute teneur en argent au Maroc

Des veines à haute teneur en argent ont été découvertes sur le site de Jafra, dans la région marocaine de Marrakech. Le site regorge aussi en plomb. 19.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-19T19:43+0200

maghreb

maroc

mine

argent

Un bon filon. Le Maroc reste une terre attractive pour les investisseurs miniers. La société britannique Alterian Plc en a fait une nouvelle fois la preuve en mettant au jour un filon d’argent sur le site de Jafra, en cours d’exploration, rapporte un communiqué de la compagnie.Les échantillonnages effectués révèlent des teneurs élevées en argent de 159et 170 grammes par tonne (g/t). Le site est également riche en plomb. Des résultats qui confortent la société dans sa volonté de travailler à Jafra.Outre le site de Jafra, à une trentaine de kilomètres de Marrakech, Alterian Plc pilote déjà 14 autres projets de cuivre et d’argent dans tout le royaume chérifien.Le Maroc, terre de minesLe royaume chérifien est connu pour posséder un sous-sol riche. La grande spécialité du pays reste l’extraction de phosphates, dont il est le second producteur mondial, derrière la Chine, mais désormais loin devant les États-Unis, avec 40 millions de tonnes produites en 2022.Mais le pays compte également d’importantes réserves d’argent. La plus productive mine d’Afrique pour ce minerai se situe d’ailleurs à Imider et extraie près de 240 tonnes d’argent par an.Pour exploiter son sous-sol, le Maroc s’appuie par ailleurs sur l’une des juridictions les plus attractives d’Afrique, comme le révélait récemment une étude du Fraser Institute. Seul, le Botswana présente une politique minière plus avantageuse pour les investisseurs sur le continent, selon ce rapport.

