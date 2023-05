https://fr.sputniknews.africa/20230519/linitiative-africaine-sur-lukraine-prend-corps-selon-legypte-1059355268.html

L’initiative africaine sur l’Ukraine "prend corps", selon l’Égypte

L’initiative africaine sur l’Ukraine "prend corps", selon l’Égypte

L’initiative de paix pour l’Ukraine annoncée dimanche dernier par le Président sud-africain prend corps, selon le porte-parole de la présidence égyptienne. 19.05.2023, Sputnik Afrique

Ahmed Fahmy, porte-parole de la présidence égyptienne, a livré à Sputnik les détails sur l’initiative de six pays africains pour l’Ukraine.L’aval de Moscou et de Kiev à l’arrivée de la missionCyril Ramaphosa avait précédemment déclaré avoir parlé, au nom des pays d’Afrique, à Vladimir Poutine et à Volodymyr Zelensky et leur avoir présenté une initiative provenant de Zambie, du Sénégal, du Congo-Brazzaville, d’Ouganda, d’Égypte et d’Afrique du Sud.Selon lui, MM.Poutine et Zelensky ont accepté d’accueillir une mission africaine à Moscou et à Kiev.Le Président sud-africain a fait savoir que le secrétaire général de l’Onu et le bureau de l’Union africaine avaient été informés de cette initiative.Jeudi 18 mai, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a fait savoir que la mission se proposait de se rendre en Russie à la mi-juin ou au début de juillet.

