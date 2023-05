https://fr.sputniknews.africa/20230519/linitiative-de-paix-pour-lukraine-fixe-definitivement-le-role-completement-nouveau-de-lafrique-1059346837.html

L’initiative de paix pour l’Ukraine "fixe définitivement le rôle complètement nouveau" de l’Afrique

Disposant d’une expérience considérable dans le règlement des conflits sur leur territoire, les pays africains vont au-delà de leurs frontières avec leur... 19.05.2023, Sputnik Afrique

L’initiative africaine de paix pour l’Ukraine s’impose comme un événement unique en son genre pour le continent africain et le reste du monde.Comme l’observe pour Sputnik Natalia Piskounova, professeur de sciences politiques à l'université de Moscou, c’est un "événement longuement attendu sur la scène internationale, qui fixe définitivement le rôle complètement nouveau de l’Afrique dans les relations internationales".La politologue met en relief le fait qu’au XXIe siècle les pays africains ne peuvent plus être qualifiés de sous-développés.Une neutralité qui joue son rôleQualifiant l’initiative africaine de "très prometteuse", la politologue pointe également "un bon potentiel" des six pays africains impliqués, à savoir l'Afrique du Sud, la Zambie, le Sénégal, l’Égypte, le Congo et l’Ouganda.Et de poursuivre que jusqu’au présent "les pays de l’Afrique n’avaient pas agi activement en tant que médiateurs directs dans la résolution des conflits en dehors du continent".Une expérience "extrêmement importante"La professeur de relations internationales met en valeur la riche expérience de l’Afrique dans le règlement des conflits, comme celui au Rwanda, celui entre l’Éthiopie et l’Érythrée ou encore celui au Mozambique.Quid de la médiation des BRICS?Bien que deux pays membres des BRICS aient déjà proposé, séparément, leurs initiatives de paix, "il est trop tôt pour parler d’une médiation à grande échelle" du groupe dans le règlement du conflit, estime Mme Piskounova.

