Le Zimbabwe reçoit des hélicoptères de sauvetage et lance une pique à l’Occident - vidéo

Le Président du Zimbabwe a reçu jeudi à l’aéroport international de Harare 18 hélicoptères livrés à titre gracieux par la Russie. En remerciant les autorités... 19.05.2023, Sputnik Afrique

Le Zimbabwe s’est doté jeudi de 18 hélicoptères médicaux, de police aérienne et de sauvetage: un don de la Fédération de Russie.La cérémonie s’est déroulée sur le tarmac de l’aéroport international Robert Gabriel Mugabe de Harare en présence du Président Emmerson Mnangagwa.Selon la chaîne de télévision, à travers ce geste, le Zimbabwe et la Russie, tous deux sous sanctions occidentales, tentent de renforcer leurs relations. Pour Harare, il est hors de question de remettre en cause la coopération avec Moscou.Deux pays sous sanctionsLa livraison de ce matériel a été rendue possible grâce à un accord de partenariat public-privé avec le groupe public russe Rostec, dont le PDG Sergueï Tchemezov a également assisté à la cérémonie.L’ambassadeur russe au Zimbabwe Nikolaï Krassilnikov s’est félicité du renforcement de l’interaction entre les deux pays "malgré les menaces de sanctions et les défis de la période turbulente que nous traversons".Le Zimbabwe est sous le coup de sanctions américaines, de l'Union européenne et du Royaume-Uni depuis 20 ans. Les pays qui ont décidé de ces restrictions accusaient le gouvernement de Robert Mugabe de violer les droits de l’homme. Bien que Robert Mugabe, père de l'indépendance en 1980, ait quitté le pouvoir en 2017, l’Occident maintient ses verrous.

