Russie-Zimbabwe: une dynamique "très forte" selon un émissaire zimbabwéen

La dynamique actuelle de la coopération entre la Russie et le Zimbabwe est "très forte" en ce moment, a déclaré à Sputnik Darlington Chokore Damba, directeur des programmes d'enseignement supérieur au ministère de l'Enseignement supérieur, de l'innovation, des sciences et du développement technologique du Zimbabwe.Ce partenariat remonte donc au début des années 1960. "Maintenant, nous voulons l'indépendance, l'indépendance politique"."Apprendre davantage de la Russie"En termes de développement socio-économique, du côté de la Russie "il y a beaucoup de transfert de technologies et de connaissances" dans le cadre de partenariats institutionnels. Une délégation russe s'est ainsi rendue au Zimbabwe il y a deux semaines, en cherchant des opportunités de partenariat, a-t-il fait savoir.Il a été convenu de créer un centre dans l'une des universités zimbabwéennes, "pour apprendre le russe comme langue étrangère et la culture". "Parce que la Russie a des technologies d'ingénierie très fortes", a ajouté le responsable. Selon lui, son pays a "besoin d'apprendre davantage de la Russie".La Russie a "infiltré les technologies dans la plupart des sphères", estime Darlington Chokore Damba. Le Zimbabwe va "les filtrer dans nos établissements d'enseignement: écoles polytechniques, enseignants, collèges et universités, et même dans n'importe quelle partie de nos industries et municipalités". Et ce, "pour améliorer la prestation de services aux habitants de la République du Zimbabwe". "Nous apprenons beaucoup. Et c'est très excitant", a-t-il conclu.

