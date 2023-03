https://fr.sputniknews.africa/20230329/le-zimbabwe-soppose-aux-sanctions-antirusses-1058354067.html

Le Zimbabwe s’oppose aux sanctions antirusses

Le Zimbabwe s’oppose aux sanctions antirusses

La présidente du Sénat zimbabwéen a déclaré que son pays était contre l’imposition de sanctions et ce, quel que soit le pays. Selon elle, le Zimbabwe appelle à... 29.03.2023, Sputnik Afrique

Le Zimbabwe ne soutient pas les sanctions contre la Russie et appelle à une résolution du conflit en Ukraine conformément à la charte de l'Onu, a déclaré ce mercredi 29 mars la présidente du Sénat du Zimbabwe, Mabel Chinomona."Le conflit existant s'est produit en conséquence de cela. La réaction des Occidentaux était tout à fait attendue: ils ont de toutes leurs forces tenté de dénigrer la Russie, y compris en imposant des sanctions unilatérales contre ce pays", a-t-elle poursuivi.La présidente du Sénat a souligné que la République du Zimbabwe était elle-même victime de sanctions et comprenait que l'instauration de restrictions n'était pas le moyen de résoudre le conflit en Ukraine.Sanctions contre le ZimbabweLe Zimbabwe est sous le coup de sanctions imposées par les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni depuis plus de vingt ans. Les pays qui ont décidé de ces restrictions accusaient le gouvernement de Robert Mugabe de violer les droits de l’Homme. Bien que Robert Mugabe, père de l'indépendance en 1980, ait quitté le pouvoir en 2017, l’Occident maintient ses verrous.

