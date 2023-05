L’Afrique du Sud détaille sa position sur le dossier ukrainien

"Permettez-moi d'énoncer clairement notre position. L'Afrique du Sud soutient un ordre international fondé sur des règles, étayé par la Charte des Nations Unies et la souveraineté de toutes les nations. Nous avons toujours adopté une position non alignée sur le conflit en Ukraine. Nous ne sommes pas d’accord pour dire que notre position non alignée favorise la Russie par rapport à d’autres pays", a affirmé le responsable.