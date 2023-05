https://fr.sputniknews.africa/20230516/moscou-reagit-aux-accusations-americaines-contre-lafrique-du-sud-1059299863.html

Moscou réagit aux accusations américaines contre l’Afrique du Sud

Moscou réagit aux accusations américaines contre l’Afrique du Sud

L’ambassade de Russie en Afrique du Sud a commenté les accusations de l’ambassadeur américain qui avait accusé Pretoria de livrer des armes à Moscou. Elle a... 16.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-16T22:22+0200

2023-05-16T22:22+0200

2023-05-16T22:22+0200

afrique subsaharienne

afrique du sud

russie

états-unis

international

accusations

ambassade

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103938/00/1039380093_25:0:987:541_1920x0_80_0_0_4cec2b29aacc6c060aa14cf157bb0dcf.jpg

Le diplomate américain Reuben Brigety ferait mieux de s’intéresser plutôt aux milliards de dollars dépensés par Washington qui livre des armes à l’Ukraine depuis 2014, au lieu d’accuse l’Afrique du Sud de fournir des armes à la Russie, a déclaré l’ambassade de Russie en Afrique du Sud.Coûte que coûte influencer PretoriaLa représentation russe trouve qu’il s’agit d’une campagne visant à faire pression sur l'Afrique du Sud, à cause de sa position non alignée sur conflit ukrainien.La désignation de coupables à sa guise et le recours à la "diplomatie du mégaphone" sont devenus des caractéristiques typiques de la politique étrangère des États-Unis, note le communiqué.Aucune preuve ni logiqueLa mission diplomatique rappelle que l’ambassadeur n’a fourni aucune preuve à l’appui de ses accusations.Incident diplomatiqueLe 11 mai, l’ambassadeur des États-Unis avait déclaré que l’Afrique du Sud avait livré des armes à un navire russe qui avait était présent sur la base navale de Simon's Town du 6 au 8 décembre.La présidence sud-africaine a immédiatement rejeté ces allégations. Le diplomate américaine avait plus tard présenté ses excuses.

afrique subsaharienne

afrique du sud

russie

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, afrique du sud, russie, états-unis, international, accusations, ambassade