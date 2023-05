https://fr.sputniknews.africa/20230519/initiative-de-paix-en-ukraine-lafrique-souhaite-transmettre-au-monde-son-experience-1059355881.html

Initiative de paix en Ukraine: L’Afrique souhaite transmettre au monde son expérience

Initiative de paix en Ukraine: L’Afrique souhaite transmettre au monde son expérience

Six pays africains envisagent d’envoyer une mission à Moscou et à Kiev afin de tenter de résoudre le conflit. Pour Sputnik Afrique, Benoît Ngom, président de... 19.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-19T17:21+0200

2023-05-19T17:21+0200

2023-05-19T17:21+0200

zone de contact

podcasts

afrique

russie

ukraine

mission

conflit

paix

relations

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/13/1059355640_0:170:3038:1879_1920x0_80_0_0_92b45cd5d3f20c7da1a2b3d0da4ca015.jpg

Initiative de paix en Ukraine: L’Afrique souhaite transmettre au monde son expérience Six pays africains envisagent d’envoyer une mission à Moscou et à Kiev afin de tenter de résoudre le conflit. Pour Sputnik Afrique, Benoît Ngom, président de l’Académie diplomatique africaine, évoque les raisons qui ont motivé ce projet.

"L'Afrique montre à travers cette initiative qu’elle souhaite être un acteur des relations internationales actuelles et qu'elle compte apporter sa contribution à leur stabilisation", déclare M.Ngom.Interrogé sur la neutralité du continent africain depuis le début du conflit, il indique les raisons de cette attitude:Retrouvez également dans ce numéro:- Jean-Yves Ollivier, fondateur de la Fondation Brazzaville, à l’origine de la mission de paix africaine en Ukraine sur les détails de sa préparation et sur le rôle que joue désormais l'Afrique dans les relations internationales.- Abdoulaye Diallo, expert malien en géopolitique, sur les perspectives du plan de paix africain.- Anna Evstigneïeva, représentante permanente adjointe de la Russie au Conseil de Sécurité de l’Onu, sur le rôle joué par la France dans la dégradation de la situation sécuritaire dans le Sahel.- Jean-René Ndouma, expert en marchés financiers et en finance digitale, sur les pays du G7 qui ont peur de l’élargissement des BRICS.- Wack N’Diaye, directeur technique de Sénégal Numérique, sur les défis actuels qui font face au continent africain dans le secteur des nouvelles technologiesNotre revue d’actu traitera des sujets suivants:- l’Algérie approvisionnera la Chine en gaz de pétrole liquéfié;- l’Égypte souhaite produire de l’hydrogène vert;- une devise africaine est classée comme la plus performante du monde face au dollar.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

afrique

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, afrique, russie, ukraine, mission, conflit, paix, relations, аудио