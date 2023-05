https://fr.sputniknews.africa/20230518/poutine--la-russie-est-autosuffisante-en-cereales-a-185-1059336945.html

Poutine : la Russie est autosuffisante en céréales à 185%

"L’agroalimentaire russe fait montre d’une dynamique bien positive", selon Vladimir Poutine. Lors d’une réunion consacrée à la campagne de semailles, il s’est... 18.05.2023, Sputnik Afrique

Intervenant ce jeudi 18 mai lors d’une réunion consacrée aux semailles, Vladimir Poutine a fait état d’une hausse des exportations agricoles réalisée malgré de nombreux obstacles.Le Président avait précédemment signalé que la Russie était autosuffisante eu égard à toutes les denrées essentielles."Un partenaire sûr et prévisible""Je tiens à signaler que le complexe agroalimentaire dans son ensemble fait montre d’une dynamique bien positive. L’année dernière l’indice de production agricole a été de 110,2%. Nous avons récolté une quantité record de céréales: près de 158 millions de tonnes", a-t-il ajouté.Le Président russe a révélé qu’en 2023, les exportations de céréales devraient être supérieures à 55 millions de tonnes.En ce qui concerne l’autosuffisance en denrées essentielles, le Président a révélé que celles en céréales était de 185,4%, en viandes de 101,6%, en poissons de 153%, en huiles végétales de 211% et en sucre de 103,2%. L’autosuffisance en légumes, pommes de terre et lait est, en revanche, inférieure à 100%: respectivement de 89,2%, de 93,4% et de 85,7%.

