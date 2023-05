https://fr.sputniknews.africa/20230511/hypocrisie-double-standard-les-accords-cerealiers-distanbul-tanguent-selon-un-diplomate-russe-1059192403.html

Hypocrisie, double standard: les accords céréaliers d’Istanbul tanguent selon un diplomate russe

Les accords céréaliers d’Istanbul restent suspendus à un fil. Des consultations en cours entre les différents partenaires devraient permettre d’y voir plus clair sur l’avenir des couloirs aménagés en mer Noire pour exporter les céréales russes et ukrainiennes.Moscou déplore en particulier que les accords ne soient respectés que pour les exportations de céréales ukrainiennes et non pour les produits russes, a expliqué à Sputnik Sergueï Verchinine, vice-ministre russe des Affaires étrangères présent lors des récentes négociations. Une forme de double standard incompréhensible pour la partie russe, qui souhaite que "ses intérêts soient pris en compte".Alors que les sanctions sont censées épargner les produits alimentaires, Sergueï Verchinine souligne encore que les exportations céréalières russes subissent pourtant d’importantes restrictions, à travers le secteur des assurances par exemple. Les efforts de l’Onu pour régler ces problèmes à travers les accords d’Istanbul tardent à porter leurs fruits.Le fait d’avoir déconnecté la Russie du système bancaire SWIFT complique notamment les exportations, souligne le responsable. Moscou milite en particulier pour que la Rosselkhozbank, principale banque russe du secteur agro-alimentaire, soit reconnectée au réseau international.Prolongation en questionSignée en juillet, l’Initiative céréalière de la mer Noire avait déjà était prolongée de 60 jours en mars, malgré les réticences de Moscou qui estime que certains points ne sont pas respectés. L’accord est donc censé prendre fin le 18 mai. La Russie tente de rectifier les lacunes du dossier, d’autant que les livraisons de céréales n’arrivent pas toujours aux pays ayant le plus besoin, comme le rappelle Sergueï Verchinine.Moscou a déploré à plusieurs reprises que la majorité des céréales sorties des ports ukrainiens ces derniers mois n’aille pas aux pays dans le besoin. 50% des livraisons sont en effet allés vers l’Europe depuis l’entrée en vigueur de l’accord, contre 2,5% vers l’Afrique, selon les données de l'Onu analysées par Sputnik.

