https://fr.sputniknews.africa/20230518/combien-faut-il-gagner-pour-etre-parmi-les-1-les-plus-riches-dans-chaque-pays-1059339615.html

Combien faut-il gagner pour être parmi les 1% les plus riches dans chaque pays?

Combien faut-il gagner pour être parmi les 1% les plus riches dans chaque pays?

Il ne faut pas la même fortune pour faire partie des plus riches à Monaco et au Kenya, rapporte une étude de la société Knight Frank. Il suffit d’avoir 20.000... 18.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-18T19:50+0200

2023-05-18T19:50+0200

2023-05-18T19:50+0200

international

richesse

kenya

monaco

fortune

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/06/03/1045685677_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_9a8a52ed982d5c4fed2a621e95bb40c9.jpg

Un cercle très fermé, mais plus étroit dans certains pays que dans d’autres. La fortune nécessaire pour accéder à l’élite des personnes les plus riches varie selon les États, rapporte une étude la société britannique Knight Frank.Monaco, qui compte la plus grosse densité de super riches au monde, est sans surprise l’endroit où il faut le plus d’argent pour faire accéder aux hautes sphères. Il faut posséder au minimum 12,4 millions de dollars pour faire partie des 1% les plus riches. C’est presque le double de la fortune nécessaire en Suisse, où il vous faudra "seulement" 6,6 millions de dollars pour intégrer ce cercle.De l’autre côté du spectre, 20.000 dollars suffisent à faire partie des 1% plus riches au Kenya. Il suffit d’un peu plus aux Philippines (57.000 dollars) et en Afrique du Sud (109.000 dollars). Certains pays d’Europe comme la Roumanie ou la République tchèque restent sous le million de dollars.Ces écarts prouvent que la notion de "1% des plus riches", très utilisée depuis la crise financière de 2008, reste relative, écrit Knight Frank dans un communiqué.L’étude souligne encore que le nombre d’ultra-riches, souvent désignés sous le sigle UHNWI (Ultra-High-Net-Worth Individual), a baissé de 3,8% en 2022, descendant à 580.000 personnes. Même si le seuil pour faire partie des 1% les plus riches a paradoxalement augmenté dans de nombreux pays.Millionnaires africainsCôté Afrique, une récente étude d’Henley&Partners avait révélé que le continent comptait plus de 138.000 millionnaires et 23 milliardaires. Plus de la moitié d’entre eux sont concentrés en Afrique du Sud, en Égypte, au Nigeria, au Kenya et au Maroc. Les villes de Johannesburg, du Caire et du Cap comptent le plus de millionnaires.Beaucoup d’ultra-riches, de pays émergents ou d’ailleurs, quittent cependant leur pays pour échapper à l’impôt ou trouver un climat économique plus propices à leurs affaires, rapportait il y a peu le site financier Insider Monkey. La Suisse, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et l’Australie sont les destinations les plus plébiscitées.

kenya

monaco

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, richesse, kenya, monaco, fortune