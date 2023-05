https://fr.sputniknews.africa/20230512/le-top-des-meilleurs-pays-ou-vivre-selon-les-millionnaires-surtout-en-europe-jamais-en-afrique-1059208945.html

Le top des meilleurs pays où vivre, selon les millionnaires

Le top des meilleurs pays où vivre, selon les millionnaires

Les millionnaires déménagent souvent dans un autre pays à la recherche d’un meilleur régime fiscal, d’une stabilité politique ou d’un environnement plus... 12.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-12T15:35+0200

2023-05-12T15:35+0200

2023-05-12T17:19+0200

international

millionnaires

pays

europe

afrique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104129/70/1041297000_0:107:2047:1258_1920x0_80_0_0_afd92aa2517592c882d7637d10b2f562.jpg

Les millionnaires, dont le nombre à l’échelle mondiale a été estimé par Credit Suisse à 62,5 millions à la fin de 2021, ne vivent pas souvent dans leur pays d’origine.Selon le site financier Insider Monkey, ils partent pour échapper à une imposition trop élevée ou pour trouver un pays politiquement stable avec un climat macroéconomique favorable à leurs affaires.Dans le cas de la Suisse, le taux d’imposition sur le revenu de 40% n’a pas découragé la plus forte proportion de millionnaires en 2021 (16,4% des millionnaires du monde) de s’y installer.Traditionnellement, les millionnaires des pays en développement ont préféré s'installer dans des pays plus développés tels que les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni, en raison de meilleures opportunités de croissance de la richesse et d'un taux de criminalité plus faible.La ville des richardsLa ville de New York continue d'avoir le plus grand nombre de personnes ultra-riches au monde, avec 340.000 personnes fortunées en 2022, selon un rapport de Henley & Partners, cité par Fortune.Elle compte le plus de centimillionnaires, avec 724 personnes pesant plus de 100 millions de dollars, mais elle arrive en deuxième position derrière la région de la baie de San Francisco en termes de nombre de milliardaires qui y résident.Cependant, un changement récent est intervenu dans la migration des millionnaires, avec un regain d'intérêt pour la résidence par des programmes d'investissement en Europe et des marchés en croissance rapide.L’Europe, la plus plébiscitéeSelon Insider Monkey, le top 5 des pays favoris des millionnaires est formé par la Suisse, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et l’Australie.Parmi les 20 autres meilleurs pays pour les millionnaires, l’Europe tient le haut du pavé avec 14 pays: l’Islande (6e position), l’Autriche (7e), l’Allemagne (8e), le Luxembourg (10e), la Norvège (11e), l’Estonie (12e), la Suède (13e), la Slovénie (15e), l’Espagne (18e), la Lituanie (19e), le Portugal (20e), le Royaume-Uni (22e), la Croatie (24e) et la France (25e).L’Amérique du Nord est représentée par les États-Unis (17) et le Canada (21).En Asie, les millionnaires privilégient le Japon (16e) et deux pays du Moyen-Orient: Oman (14) et les Émirats arabes unis (23).La neuvième position revient à la Nouvelle-Zélande.Aucun pays d’Afrique n’a pu se frayer un chemin sur la liste.

europe

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, millionnaires, pays, europe, afrique