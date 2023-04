https://fr.sputniknews.africa/20230417/le-fmi-revele-quels-sont-les-pays-les-plus-riches-dafrique-1058665528.html

Le FMI révèle quels sont les pays les plus riches d’Afrique

Le FMI révèle quels sont les pays les plus riches d’Afrique

Plusieurs économies d’Afrique ont vu et verront encore leur PIB augmenter ces prochaines années, à en croire les dernières estimations du Fonds monétaire... 17.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-17T15:37+0200

2023-04-17T15:37+0200

2023-04-17T15:37+0200

international

afrique

fonds monétaire international (fmi)

croissance

pib

nigeria

égypte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103295/95/1032959564_0:0:4272:2404_1920x0_80_0_0_30619562e0fb3d1e5186f3614c2e2f4a.jpg

C’est une mise à jour toujours très attendue. Le Fonds monétaire international (FMI) a actualisé ses prévisions de croissance sur tous les continents, jusqu’à l’horizon 2028. De nombreux pays africains vont voir leur produit intérieur brut (PIB) s’envoler ces prochaines années.C’est notamment le cas du Nigeria, qui est aujourd’hui la première économie du continent, avec un PIB évalué à 477 milliards de dollars en 2022. Un chiffre qui devrait exploser d’ici les six prochaines années, pour atteindre 916 milliards en 2028.L’Égypte est la deuxième puissance économique du continent et la restera, son PIB passant de 475 milliards de dollars à 510 milliards en 2028, après cependant un net ralentissement en 2023 et 2024. L’Afrique du Sud complète ce trio de tête, avec un PIB estimé à 468 milliards de dollars en 2028.Derrière ce podium, le Maghreb tient le choc, mais stagnera légèrement. L’Algérie et le Maroc verront respectivement leur PIB augmenter de 20% et 30% entre 2022 et 2028. Ces deux pays céderont d’ailleurs une place dans le top 10 à l’Éthiopie, qui devrait profiter d’un retour à la normale dans le Tigré pour remettre son économie en route, son PIB passant de 120 milliards de dollars en 2022 à 281 milliards en 2028.À noter que la plupart des pays du top 10 sont aussi les pays les plus peuplés du continent et ceux disposant d’importantes ressources naturelles. Le Nigeria, l’Algérie et l’Angola, classé 8e en 2028, sont ainsi les principaux producteurs de pétrole africains.Plus globalement, sur la période 2021-2028, les 10 premiers pays africains verront leur PIB cumulé passer de 2.000 milliards à 3.145 milliards de dollars, soit une progression de 57,25%.L’attrait des BRICSCe développement économique rapide pourrait amener certains pays d’Afrique à frapper à la porte des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud). Pékin s’est notamment dit ouvert à un élargissement vers les pays émergents d’Afrique.L’Algérie a déjà officiellement déposé une demande d’adhésion au groupe des cinq. La Tunisie lorgne également sur les BRICS, comme le confiait récemment à Sputnik Mahmoud Ben Mabrouk, porte-parole du Mouvement national du 25-Juillet. L’Égypte a pour sa part rejoint la Nouvelle Banque de développement, institution bancaire mise en place par le groupe, qui se veut une alternative à la Banque mondiale et au FMI.Les BRICS ont par ailleurs récemment ouvert un nouveau siège pour l’Afrique centrale à Bangui, capitale centrafricaine.

afrique

nigeria

égypte

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique, fonds monétaire international (fmi), croissance, pib, nigeria, égypte