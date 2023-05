https://fr.sputniknews.africa/20230517/les-brics-aideront-la-rca-a-sortir-completement-la-tete-de-leau-dit-la-ministre-baipo-temon-1059290429.html

Les BRICS aideront la RCA à "sortir complètement la tête de l’eau", dit la ministre Baïpo-Temon

Les BRICS aideront la RCA à "sortir complètement la tête de l’eau", dit la ministre Baïpo-Temon

La coopération de la Centrafrique avec les BRICS permettra de "défaire un gap en termes de développement" et de prendre un élan économique, indique dans une... 17.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-17T11:00+0200

2023-05-17T11:00+0200

2023-05-17T11:00+0200

afrique subsaharienne

république centrafricaine

brics

économie

coopération

diplomatie

opinion

sylvie baïpo-témon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/11/1059306225_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_15d67de49e596a03fd7e6dffa565792d.jpg

La Centrafrique est intéressée par l’expérience et l’expertise du groupe de BRICS, explique à Sputnik la ministre centrafricaine des Affaires étrangères, alors que l’intensification des relations entre Bangui et le groupe des cinq est bien visible ces derniers temps.À part de renfort dans le domaine sécuritaire, le pays a besoin de plusieurs partenaires dans le domaine économique, indique la ministre.Début avril, une délégation des BRICS est arrivée en Centrafrique pour la deuxième fois en moins de six mois. Plusieurs projets ont été retenus pour le désenclavement du pays africain, l’ouverture d’une filiale de la Banque des BRICS est dorénavant envisagée."Notre volonté de diversification, c'est justement de pouvoir élargir des rapports et des rapports sains, des rapports respectueux et surtout des rapports gagnant-gagnant", développe la ministre.Parallèlement, Sylvie Baïpo-Temon souligne que les BRICS ont "également besoin des pays africains", ajoutant que la RCA est "un pays à forte potentialité et détient un certain nombre de matières dont les économies du monde ont besoin"."Il y a un retard à rattraper"Après une période difficile, la RCA est très dynamique sur le plan diplomatique."La société doit pouvoir […] bénéficier des expériences d'autres pays en tenant compte de ses spécificités, mais surtout ne plus être en marge de la communauté internationale de la vie qui se passe dans le monde", réagit la ministre ajoutant que la priorité dans ce sens est de "pouvoir parler de sa situation par sa propre voix".Si la RCA est très active en matière de politique étrangère ou de diplomatie, "c’est qu'il y a un retard à rattraper, il y a une situation à clarifier", conclut-elle.

afrique subsaharienne

république centrafricaine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, république centrafricaine, brics, économie, coopération, diplomatie, opinion, sylvie baïpo-témon