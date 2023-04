https://fr.sputniknews.africa/20230417/rca-et-brics-tout-un-panel-de-projets-communs-souvre-pour-le-pays-africain---1058663174.html

RCA et BRICS: tout un panel de projets communs s’ouvre pour le pays africain

RCA et BRICS: tout un panel de projets communs s’ouvre pour le pays africain

17.04.2023

La rapidité avec laquelle travaillent les BRICS engendre des espoirs liés au développement en Centrafrique.Cinq mois après la première visite des BRICS dans le pays, ils sont revenus avec sept projets à mettre en œuvre pour leur deuxième visite.La ministre centrafricaine du Commerce et de l’Industrie Léa Mboua Doumta trouve qu’il s’agit d’une avancée très rapide. Elle a même annoncé à ses collaborateurs qu’ils devaient travailler vite.Selon elle, le sérieux avec lequel le travail est mené promet d’importants résultats, car la délégation des BRICS s’est rendue dans son pays avec sept projets concrets et chacun a un investisseur.L’énergie, le numérique et les routesParmi les projets, la ministre a mis l’accent sur l’énergie, car sans elle pas d’industrialisation.Mais il importe également de promouvoir d’autres projets, notamment dans l’économie numérique, la digitalisation, mais aussi le réseau routier.

