Les liens avec la Russie porteront l’Afrique au sommet, selon un jeune panafricaniste

L’Afrique actuelle regorge de jeunes capables de distinguer le bien du mal. Un jeune panafricaniste interviewé par Sputnik donne son avis sur les relations... 05.04.2023, Sputnik Afrique

Il faut "sortir l’Afrique des problèmes du néocolonialisme actuel, qui sont dus à la domination extérieure", a déclaré ce mercredi 5 avril à Sputnik Djibirine-Hassane Ahmat-Taouffikh, étudiant centrafricain, lors du Congrès africain international qui se déroule à Moscou les 5 et 6 avril.Ce jeune panafricaniste souhaite aussi que la présence russe en Afrique ne soit pas "une domination sur le peuple africain" comme ce fût par le passé "avec la France, les États-Unis et d’autres pays qui ont colonisé l’Afrique", mais plutôt un partenariat gagnant-gagnant, dans lequel chaque partie tire profit.La présence russe en Afrique source de stabilitéSelon l’étudiant, grâce à la présence russe en République Centrafricaine (RCA) il y a maintenant une stabilité et la sécurité sur toute l’étendue du territoire, c’est-à-dire "la libre circulation, les commerçants exercent leurs activité, les élèves et les étudiants ont repris leurs cours".Il n’y a "aucun problème qui pourrait pousser les Africains à refouler les Russes de la RCA et à revenir vers la France".Selon lui, la Russie aide la Centrafrique beaucoup plus sur le plan éducatif que sur le plan militaire. Des soldats centrafricains sont en Russie pour des formations, pour ensuite faire le transfert de l’apprentissage reçu à la nouvelle génération.L’Afrique au sommet d’ici 50 ansSelon M.Ahmat-Taouffikh, la jeunesse africaine a "déjà a ouvert les yeux et sait ce qui est bien et ce qui est mal". Les jeunes comprennent que l’Occident veut exploiter l’Afrique et que c’est pour cette raison qu’il cherche à entraver l’organisation du 2e sommet Russie-Afrique programmé pour juillet à Saint Pétersbourg, estime l’étudiant.

