https://fr.sputniknews.africa/20230412/une-delegation-des-brics-sejourne-a-bangui-plusieurs-projets-annonces-1058533592.html

Une délégation des BRICS séjourne à Bangui, plusieurs projets annoncés

Une délégation des BRICS séjourne à Bangui, plusieurs projets annoncés

Le 9 avril, une délégation des BRICS s’est rendue à Bangui. Elle a déjà eu le 11 avril une rencontre avec le Président centrafricain, où ils ont parlé de la... 12.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-12T14:24+0200

2023-04-12T14:24+0200

2023-04-12T14:24+0200

afrique subsaharienne

international

brics

bangui

afrique centrale

visite

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103807/79/1038077915_0:119:1501:963_1920x0_80_0_0_e3c61431d74ea6c901ea21ed010d47c8.jpg

Une délégation des BRICS est arrivée en Centrafrique le 9 avril pour une semaine. Elle est conduite par la présidente de l’Alliance du groupe, Larissa Zelentsova, et son représentant pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, Ahoua Don Mello. Ce déplacement est effectué par une douzaine d’opérateurs économiques, essentiellement russes et indiens.Il s’agit de la deuxième visite de représentants des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) en moins de six mois à Bangui.Plusieurs projets évoquésLe 11 avril, Faustin-Archange Touadera a présidé une réunion de haut niveau avec la délégation mentionnée.Selon le texte, les projets concernent:De son côté, le Président Touadera a demandé aux BRICS de "vite construire le siège de leur organisation à Bangui" et a promis de mettre en place un comité de suivi à la Présidence "pour la réussite de ces projets".*Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

afrique subsaharienne

bangui

afrique centrale

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, international, brics, bangui, afrique centrale, visite