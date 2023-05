https://fr.sputniknews.africa/20230517/grace-a-ses-achats-dor-ce-pays-africain-a-presque-double-les-reserves-de-sa-banque-centrale-1059314363.html

Grâce à ses achats d’or, ce pays africain a presque doublé les réserves de sa Banque centrale

En quête d’amélioration de sa position à l’échelle mondiale quant aux réserves d’or au niveau des banques centrales, le Ghana, premier producteur d’or... 17.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-17T16:05+0200

Le Ghana a enregistré une hausse considérable des réserves d’or de sa Banque centrale durant l’année 2022, a déclaré la semaine dernière son Président, Nana Akufo-Addo. Alors que les réserves ghanéennes de ce métal précieux s’élevaient, entre 1980 et 2021, à près de 8 tonnes d’or, fin 2022, elles ont atteint 14 tonnes.Cette forte augmentation est due aux changements politiques décidés par Accra afin de doubler les réserves d’or du Ghana. Tout en étant le premier producteur africain d’or, le pays se positionnait paradoxalement assez loin dans le classement des pays avec les plus importantes réserves d’or au niveau des banques centrales.Des pas entreprisMi-2021, la Banque centrale a lancé une politique d’achat d’or auprès des producteurs locaux. Fin 2022, un autre programme a été initié par les autorités du pays. Celui-ci a consisté à acheter 20% de la production d’or des compagnies, grandes et petites, pour payer en or certaines charges de l’État, notamment dans le secteur pétrolier.Tout cela, alors que le Ghana se trouve dans une situation économique compliquée, avec un taux d’inflation élevé, ainsi que des difficultés avec ses créanciers. En 2018, le pays a décidé de se passer du Fonds monétaire international, mais a ensuite dû revoir cette position. Il attend en ce moment un financement de l’organisme s’élevant à 3 milliards de dollars.

