Bientôt un accord de financement du FMI pour le Ghana?

Le financement de trois milliards de dollars demandé par le Ghana au Fonds monétaire international (FMI) devrait bientôt être soumis au conseil d’administration pour être approuvé définitivement, a déclaré le 12 mai le FMI.Cette annonce a été faite après que le comité des créanciers du Ghana a indiqué le même jour s’être engagé à négocier avec Accra de la restructuration de sa dette. Les créanciers du Ghana ont en outre encouragé les banques multilatérales de développement (BMD) à maximiser leur soutien au Ghana pour répondre à ses besoins financiers à long terme.Programme d’aide du FMI au GhanaEn décembre, le chef de mission du FMI au Ghana, Stéphane Roudet, avait annoncé que le Ghana et le FMI s’étaient mis d’accord sur un prêt de trois milliards de dollars de renflouement. Ce financement permettrait à Accra de faire face à la détérioration de la crise économique et de la dévaluation de sa devise.Il s’agit d’un programme triennal réalisé au titre de la Facilité élargie de crédit [FEC] qui vise "à rétablir la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette tout en jetant les bases d’une croissance plus forte et plus inclusive", selon le FMI.

