Un groupe de pays d'Europe de l'Est appellerait secrètement Volodymyr Zelensky à mettre fin au conflit avec la Russie, affirme le journaliste américain Seymour Hersh, spécialisé dans les affaires militaires et les services secrets, sur la plateforme en ligne Substack.Selon lui, des responsables gouvernementaux en Pologne, en Hongrie, en Lituanie, en Estonie, en Tchéquie et en Lettonie - des pays alliés de l'Ukraine - prépareraient "quelque chose", ont rapporté en secret certains membres de la communauté du renseignement américain.Ce groupe, dirigé par la Pologne, a tranquillement exhorté Zelensky à trouver un moyen de stopper le conflit, même en démissionnant si nécessaire, et à permettre de démarrer le processus de reconstruction du pays.Mais "Zelensky ne bouge pas", selon les données de la Central Intelligence Agency, et commence à perdre le soutien de ses voisins, écrit le journaliste.Une impasse?Moscou s'est maintes fois dit prêt à un règlement pacifique mais Kiev a interdit via une loi toute négociation avec la Russie. Le Président Zelensky a même déclaré lors d'un sommet du G20 qu'il n'y aurait pas de "Minsk III".Le Kremlin ne voit pas de conditions préalables pour que la situation en Ukraine prenne un cours pacifique normal.Des partisans de la paix De leur côté, six pays africains ont élaboré leur propre mission de paix pour l'Ukraine. Conduite par le Président sud-africain Cyril Ramaphosa, elle comprend aussi ses homologues zambien, sénégalais, congolais, ougandais et égyptien. Elle se rendra en Russie et en Ukraine dont les deux dirigeants ont donné leur accord pour la recevoir. Washington a promis de soutenir ce plan mais à la condition qu'il soit approuvé par Volodymyr Zelensky et réponde à son approche.

