Un économiste malien craint "une pandémie inflationniste" face au risque de défaut sur la dette US

Les États-Unis pourraient être en défaut de paiement sur la dette dès le 1er juin, selon la secrétaire au Trésor Janet Yellen. Au micro de L’Afrique en marche... 16.05.2023, Sputnik Afrique

Un économiste malien craint «une pandémie inflationniste» face au risque de défaut sur la dette US Les États-Unis pourraient être en défaut de paiement sur la dette dès le 1er juin, selon la secrétaire au Trésor Janet Yellen. Au micro de L’Afrique en marche, l’économiste malien Modibo Mao Makalou met en garde contre les conséquences mondiales incalculables de la faillite américaine.

Les problèmes dans les systèmes bancaires de plusieurs pays se multipilent: aux États-Unis avec la Silicon Valley Bank, Silvergate Bank, Signature Bank et enfin la First Republic Bank; en Suisse avec le sauvetage de Crédit Suisse; en Allemagne avec la Deutsch Bank. Les nouvelles sur les banques en faillite ont ravivé les craintes d’une crise financière majeure, comme en 2008-2009. La situation s'est encore aggravée avec l'avertissement de Janet Yellen, secrétaire américaine au Trésor, qui a déclaré: "Le Trésor ne sera probablement plus en mesure de satisfaire toutes les obligations du gouvernement si le Congrès n'agit pas pour relever ou suspendre la limite de la dette début juin, et potentiellement dès le 1er juin". Dans le contexte du ralentissement brutal de l’économie américaine tout cela fait craindre le pire.Dans le même sens, il précise que "l’ensemble de l’économie mondiale, en particulier occidentale, fait face à une grave pandémie inflationniste que personne n’arrive à juguler pour l’instant. Ni les États, ni les banques centrales n’ont trouvé la solution à ce problème, bien qu’il relève essentiellement de leur responsabilité. La hausse des taux, bien qu’elle renchérisse le crédit à cause de la hausse des taux d’intérêt pour in fine réduire la consommation et par ricochet l’inflation, n’a pas fait diminuer cette dernière aux États-Unis et en Europe. Cependant, nous observons une récession qui s’installe sûrement et durablement dans ces pays à cause de l’augmentation de la dette publique et de la baisse de la consommation et des investissements des entreprises".Dans le contexte actuel mondial, Modibo Mao Makalou affirme que "la Russie a réussi à surmonter tous les obstacles qui lui ont été imposés par les sanctions unilatérales occidentales et à renforcer son économie, sa production industrielle et agricole de même que son commerce international, notamment avec la Chine et l’Inde".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

