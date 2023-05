https://fr.sputniknews.africa/20230515/le-kremlin-commente-lelection-presidentielle-en-turquie--1059266222.html

Le Kremlin commente l’élection présidentielle en Turquie

Selon le porte-parole de la présidence russe, la Russie suit avec beaucoup d’attention l’élection présidentielle en Turquie. Il a noté que Moscou respecterait... 15.05.2023, Sputnik Afrique

Le Kremlin s’attend à ce que la coopération entre Moscou et Ankara continue de "s’approfondir" et de "s’étendre", quel que soit le résultat de l’élection présidentielle turque, a déclaré à la presse ce 15 mai le porte-parole du chef d’État russe.Selon lui, la Russie suit de près l'actualité sur l’événement et respectera le choix de la Nation turque.D’après lui, les deux pays sont unis par un "très large éventail de coopérations mutuellement bénéfiques dans divers domaines":La nécessité d’un second tour?Le 14 mai, les Turcs ont été appelés aux urnes pour y déposer leurs bulletins tant pour élire leur Président que leurs députés.Après le dépouillement de 99% des votes des électeurs vivant en Turquie, les deux candidats sont sous la barre des 50% au premier tour, d’après le Haut Conseil électoral du pays. Ainsi, le Président sortant, Recep Tayyip Erdogan, a obtenu plus de 49% de votes, contre environ 45% par son rival le social-démocrate Kemal Kilicdaroglu.Mais le dépouillement des suffrages exprimés par les Turcs résidant à l'étranger n'est pas encore terminé.Un second tour est prévu le 28 mai, si aucun des candidats ne rassemble 50% des voix.

