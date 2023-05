https://fr.sputniknews.africa/20230515/erdogan-obtient-4924-kilicdaroglu-4506-selon-les-100-de-votes-comptes-en-turquie-1059260077.html

Erdogan obtient plus de 49%, Kiliçdaroglu près de 45%, selon les 99% de votes décomptés en Turquie

Erdogan obtient plus de 49%, Kiliçdaroglu près de 45%, selon les 99% de votes décomptés en Turquie

Après le dépouillement de 99% des bulletins en Turquie, les deux candidats à la présidentielle sont sous la barre des 50% au premier tour, a annoncé le Haut... 15.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-15T09:02+0200

2023-05-15T09:02+0200

2023-05-15T10:08+0200

turquie

élection présidentielle

vote

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/0f/1059259744_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec79668e8dcf3b4d889a32f7b8c1ebc0.jpg

Le Président turc sortant, Recep Tayyip Erdogan, a obtenu plus de 49% de votes au premier tour de l'élection présidentielle, contre près de 45% par son rival le social-démocrate Kemal Kilicdaroglu, d'après le résultat du dépouillement de 99% des votes des électeurs vivant en Turquie.Le taux de participation aux urnes a dépassé 88,8 %. Selon les médias officiels, la Commission électorale turque a annulé plus d'un million de bulletins de vote.Le dépouillement des suffrages exprimés par les citoyens turcs à l'étranger n'est pas encore terminé.Si aucun des candidats ne collecte 50% des voix, le second tour de la présidentielle aura lieu le 28 mai.Suivez la procédure de dépouillement ici.

turquie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

turquie, élection présidentielle, vote