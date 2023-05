https://fr.sputniknews.africa/20230514/erdogan-dit-ce-quil-attend-de-lelection-presidentielle-en-turquie-1059248113.html

Erdogan dit ce qu'il attend de l’élection présidentielle en Turquie

Erdogan dit ce qu'il attend de l’élection présidentielle en Turquie

Ce 14 mai, la Turquie se rend aux urnes pour choisir son nouveau chef d’État. À cette occasion, le Président sortant Recep Tayyip Erdogan a exprimé l'espoir... 14.05.2023, Sputnik Afrique

Le dirigeant turc sortant, Recep Tayyip Erdogan, s’est rendu ce 14 mai dans son bureau de vote pour déposer son bulletin pour les élections présidentielle et législatives, accompagné de son épouse. Il a ensuite exprimé devant les journalistes l’espoir que les résultats des élections seront bons pour la population et le pays.L’élection du treizième PrésidentLes bureaux de vote ont ouvert leurs portes ce dimanche 14 mai en Turquie pour l'élection du treizième Président de la République et pour renouveler son Parlement.Polarisé entre les deux principaux candidats, le Président Recep Tayyip Erdogan, 69 ans, au pouvoir depuis 20 ans, et son adversaire Kemal Kiliçdaroglu, 74 ans, à la tête du parti social-démocrate et laïque CHP, le pays doit accorder à l'un des deux au moins 50% des voix plus une pour assurer sa victoire au premier tour.Les bureaux de vote fermeront à 17h (14h GMT). Les premières estimations officielles sont attendues quatre heures plus tard.Le second tour, au cas où aucun candidat n'obtiendrait 50% des voix, est prévu pour le 28 mai.

