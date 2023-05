https://fr.sputniknews.africa/20230515/explosion-chez-un-barbier-de-lougansk-plusieurs-civils-blesses-1059279165.html

Explosion chez un barbier de Lougansk, plusieurs civils blessés

Au moins sept personnes ont été blessées dans l’explosion qui a eu lieu cet après-midi chez un barbier situé dans le centre de Lougansk. Le ministre de... 15.05.2023, Sputnik Afrique

Une explosion a retenti ce lundi 15 mai, à l’heure de pointe, dans la boutique d’un barbier du centre-ville de Lougansk, faisant au moins sept blessés dont le ministre de l’Intérieur par intérim de la république populaire de Lougansk (RPL), a annoncé Leonid Passetchnik, chef par intérim de la république.Selon lui, la déflagration a retenti à 500 m des sièges du gouvernement et du parlement de la république populaire de Lougansk, et à proximité de la compagnie de radiodiffusion-télévision RPL.Des médecins, des secouristes, des équipes cynophiles et des démineurs sont à pied d’œuvre, a précisé le chef de la république. Neuf personnes ont été évacuées des immeubles situés non loin du lieu de l’explosion, selon le ministère des Situations d’urgence de la république.Enquête pour tentative de meurtreLe Comité d’enquête de Russie a annoncé avoir ouvert une enquête pénale pour tentative de meurtre, acquisition illégale d’explosifs et atteinte à la vie d’un agent des forces de l’ordre.Selon les premiers éléments de l’enquête, il s’agit de l’explosion d’une grenade à main, qui a eu lieu vers 13h50.Lougansk a de nouveau été la cible de tirs d’artillerie ukrainiens ce 15 mai. La frappe a touché la zone d’une école supérieure d’aviation. C’était le troisième bombardement de la ville en quelques jours.

