La situation de l’armée ukrainienne a pris un virage à 180 degrés, selon un ex-agent britannique

La situation de l’armée ukrainienne a pris un virage à 180 degrés, selon un ex-agent britannique

L'Ukraine et l'Occident perdent sur plusieurs aspects face à la Russie, indique un ancien agent secret du Royaume-Uni. Kiev est à court de munitions et de... 14.05.2023

Depuis le début du conflit militaire en Ukraine, la situation s’est complètement inversée sur le champ de bataille, a déclaré un ancien officier de renseignements britanniques (MI6).L’armée ukrainienne est désormais inférieure à l’armée russe dans tous les aspects, malgré l’aide occidentale. Une réalité qui remet en cause la possibilité d'une contre-attaque voulue par du Président Zelensky poursuit-il.De plus, les forces armées de Kiev comptent seulement 50.000 soldats bien formés, contrairement à Moscou dont le nombre de militaires préparés est plusieurs fois plus élevé.L’ex-agent britannique a aussi constaté d’autres défaites des côtés ukrainien et occidental. Notamment, c’est la ligne financière de front, "qui a été perdue". Enfin, c’est "l'opinion publique bien en dehors de l'Europe et de l'Amérique" qui a également essuyé un échec.Vers une offensive de Kiev?Annoncée depuis des mois, l’éventuelle contre-offensive des forces armées ukrainiennes fait l’objet de doutes quant à son succès.Les attentes de cette campagne sont surestimées dans le monde, a estimé début mai le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiiy Reznikov. De son côté, Volodymyr Zelensky appelle l’Occident sans cesse à augmenter les livraisons de munitions et à fournir des avions militaires dont F-16 américains, car l’Ukraine "perd dans le ciel".Selon des documents divulgués lors d’une fuite du Pentagone, le renseignement américain partage les mêmes craintes. En revanche, les dirigeants occidentaux insistent sur le fait que l'Ukraine est bien équipée pour passer à l’action.

