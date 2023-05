https://fr.sputniknews.africa/20230507/pour-kiev-les-attentes-de-loccident-pour-la-contre-offensive-ukrainienne-sont-surestimees-1059094116.html

Pour Kiev, les attentes de l’Occident pour la contre-offensive ukrainienne sont surestimées

Pour Kiev, les attentes de l’Occident pour la contre-offensive ukrainienne sont surestimées

L’Occident devrait diminuer ses attentes sur les éventuels progrès de l’armée ukrainienne lors de sa contre-offensive imminente, écrit le Washington Post en... 07.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-07T11:37+0200

2023-05-07T11:37+0200

2023-05-07T11:37+0200

donbass. opération russe

occident

russie

ukraine

volodymyr zelensky

offensive

opération militaire

pentagone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/13/1058709519_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_d51b312b6036085e05105e7c4644e6af.jpg

Les autorités ukrainiennes ont décidé de réduire les espoirs de l’Occident pour leur contre-offensive, écrit le Washington Post."La plupart des gens attendent… quelque chose d'énorme", a-t-il ajouté, ce qui, selon lui, pourrait entraîner une "déception émotionnelle".Manque d’équipementsPeu avant, le Président ukrainien a avoué perdre "dans le ciel", dans un entretien au WP, réitérant sa demande de chasseurs F-16. Joe Biden l’a rejetée, affirmant que l’Ukraine n'avait pas besoin d’avions. Zelensky a souligné n'attendre pas plus d'avions de combat pour lancer l'offensive, mais que "ce serait beaucoup plus facile" s'ils en avaient.Alors que les dirigeants occidentaux insistent sur le fait que l'Ukraine est bien équipée pour passer à l’action, le renseignement américain s’est abstenu de faire des pronostics brillants.Comme divulgué dans la fuite massive de documents classifiés du Pentagone, les États-Unis restent peu convaincus de futurs succès majeurs de l’armée ukrainienne. En partie, ces incertitudes sont conditionnées par des "déficiences dans la formation et l'approvisionnement en munitions", précise le quotidien.Selon le WP, si les Ukrainiens échouent, Kiev pourrait perdre l'assistance militaire internationale ou faire face à de nouvelles pressions pour s'engager avec Moscou à la table des négociations. Une solution rejetée presque depuis le début de l’opération militaire par Volodymyr Zelensky.

occident

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

occident, russie, ukraine, volodymyr zelensky, offensive, opération militaire, pentagone