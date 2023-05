https://fr.sputniknews.africa/20230513/un-imam-marocain-aurait-ete-filme-en-train-davoir-des-rapports-sexuels-avec-des-mineurs-1059224380.html

Un imam marocain aurait été filmé en train d’avoir des rapports sexuels avec des mineurs

Un imam marocain aurait été filmé en train d’avoir des rapports sexuels avec des mineurs

Un imam marocain aurait participé à des orgies sexuelles impliquant des garçons mineurs, selon le quotidien local Assabah. Des vidéos de ces ébats auraient été... 13.05.2023, Sputnik Afrique

La police marocaine a procédé à Settat à l’interpellation d’un imam soupçonné de relations sexuelles avec des garçons mineurs, écrit le journal Assabah le 12 mai.Le contenu du téléphone portable de l’imam a été fouillé et les policiers ont trouvé des vidéos de ses ébats avec plusieurs individus, dont potentiellement des mineurs.Les enquêteurs ont convoqué plusieurs adolescents apparaissant dans les films saisis, selon le journal.De plus, le religieux, dont le nom n’a pas été dévoilé, serait également impliqué dans des cas d’immigration illégale.Début mai, la police marocaine a arrêté un ancien ambassadeur du Maroc en Hongrie dans une affaire de détournement de mineurs et d’exploitation sexuelle. Il est soupçonné d’avoir eu des rapports sexuels avec de jeunes filles, tout en faisant des enregistrements.

