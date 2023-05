https://fr.sputniknews.africa/20230508/un-ancien-diplomate-marocain-serait-implique-dans-un-scandale-pedopornographique-1059121784.html

Un ancien diplomate marocain serait impliqué dans un scandale pédopornographique

Un ancien diplomate marocain serait impliqué dans un scandale pédopornographique

Soupçonné d’abus sexuels sur mineurs, l’ancien d’ambassadeur du Maroc en Hongrie, âgé actuellement de 87 ans, aurait été placé en garde à vue. Selon des médias... 08.05.2023, Sputnik Afrique

Une affaire de vol de téléphone portable se serait transformée en scandale pédopornographique impliquant un ancien diplomate marocain, à la tête de la mission marocaine en Hongrie à la fin des années 80 et au début des années 90.Selon les quotidiens Assabah et Al Akhbar, l’homme, dont le nom n’a pas été rendu public, a été incarcéré à la prison à Rabat fin avril. Âgé aujourd’hui de 87 ans, il serait soupçonné de traite d’êtres humains, de détournement de mineurs et d’exploitation sexuelle.Découverte des imagesComme le relatent les médias, l’affaire remonte à plusieurs semaines, quand le diplomate a déposé plainte à Rabat pour vol de son téléphone portable. La police a identifié la voleuse. Interrogée, cette femme de 26 ans révèle être victime d’exploitation sexuelle. Elle raconte que l’ancien diplomate l’a violée et a pris des images d’elle "dans des positions équivoques". Le même procédé se serait déroulé avec d’autres victimes, dont le nombre n’a pas été précisé.En consultant le contenu du téléphone, la police aurait découvert des scènes sexuelles choquantes auxquelles participaient d’autres femmes, dont certaines n’avaient pas 18 ans.L’ancien diplomate aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés. D’après lui, toutes les femmes, même les mineures avec lesquelles il aurait eu des rapports sexuels, étaient consentantes. Il prétendne pas savoir qu’elles avaient moins de 18 ans, et qu’il les prenait pour des prostituées.La femme du diplomate aurait été au courant. Maintenue en liberté, elle serait poursuivie pour non-dénonciation de crime. L’affaire est toujours en cours d’instruction.

